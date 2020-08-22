الري: مفاوضات سد النهضة أمر مصيري تحتاج لنفس طويل.. فيديو

وصف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل"، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الورقة والقلم" المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسة من الاجتماعات، هدفه إجرائي ليتم تلافي أي ملاحظات للعمل بصورة توافقية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى عبر جولات ممتدة على مدار 9 سنوات، للتوصل إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.

واستمرت اليوم، مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والري، بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء سد النهضة.