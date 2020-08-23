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مرأة

23 أغسطس.. نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:04 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 23 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك مواهب بناءة، ولديك قدرة على التماسك، وتتمتع بشخصية قوية.. أنت طموح وتحب أن تتميز في مجال، وتستطيع أن تحقق نجاحا من خلال التعاون والتكامل مع الآخرين.

نصيحة:
هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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