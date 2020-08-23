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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ،  امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب "علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي".


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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين ، حيث يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.


وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم ، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.


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وقال حجازي إن هناك تعليمات توصي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.


ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة، بينما يبلغ عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.
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