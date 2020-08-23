طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية

وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم ، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.









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وقال حجازي إن هناك تعليمات توصي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.







