تعرف على مدى تأثير المطبات الصناعية على سيارتك

توجد اساليب عديدة يتم استخدامها في جميع دول العالم للحد من سرعة السيارات علي الطريق السريعة ابرزها المطبات الصناعية ويتم استخدامها في المناطق السكنية وبجانب المستشفيات والمدارس حفاظا علي ارواح المواطنين المترجلين في الطريق .





المطبات الصناعية معدة خصيصا للحد من سرعة السيارات والحفاظ علي ارواح المواطنين و لمن هي من اكبر الاشياء التي تضر السيارة و في بعض الاحيان يكون لها دور عكسي تمام فالمطبات الصناعية يمكن ان تتسبب في وقوع حوادث سيؤ كبيرة لا قدر الله خصوصا في الليل حيث تنحصر الرؤية .





في هذا السياق نعرض عليكم نصائح الخبراء بكيفية التعامل مع المطبات لتجنب تضرر السيارة خصوصا عن المرور علي المطبات الصناعية بسرعة كبيرة .





طرح خبراء السيارت حيل لعبور المطبات بسلام تام و هو عن طريق العبور بشكل عرضي حيث يقوم القائد بالصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة ثم لف الدركسيون بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين .



