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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى مرشحى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:44 م
محافظ بورسعيد يلتقى
محافظ بورسعيد يلتقى مرشحى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، مرشحى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد ، الدكتور مهندس عاطف علم الدين ، و أحمد جوهر ، وذلك بديوان عام المحافظة .

وقدم المحافظ التهنئة للمرشحين على وصولهم لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 

واكد انهما من القامات والشخصيات الرائدة فى محافظة بورسعيد وأن بورسعيد تفوز بترشح هؤلاء الشرفاء الذين يعملون لخدمة بلادهم ، لافتا إلى أن مسؤلية خدمة الوطن تحتاج لأشخاص قادرة على تحقيق أفضل مستقبل وتنمية  لأبناء الوطن ومواجهة كافة التحديات .

وأكد المحافظ على أهمية مبادىء المنافسة الشريفة التى تتحلى بها الانتخابات فى الوقت الحالى ، والتى تكفل للمواطن حقه الدستورى فى التعبير عن رأيه بحرية تامة ، واختيار من يمثله فى مجلس الشيوخ .

وشدد على أهمية  إدلاء كافة المواطنين بأصواتهم و دورهم الإيجابى فى  المشاركة فى  الانتخابات  و تحقيق الصالح العام والذى يعود على المواطن مستقبلا .
محافظ بورسعيد يلتقى مرشحى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ
محافظ بورسعيد يلتقى مرشحى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ
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