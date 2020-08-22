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رياضة

تصرف إبراهيم سعيد.. جوزيه يكشف سر غضبه فى مباراة الـ 6-1 بين الاهلي والزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق لـ فريق الاهلي عن سر غضبه عقب انتهاء مباراة الاهلي والزمالك موسم 2002  والتي انتهت بفوز الاهلي 6-1 في انتصار تاريخي 

وأكد جوزيه في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن ابراهيم سعيد نجم الاهلي وقتها عقب احراز الهدف الخامس توجه الي دكه بدلاء الزمالك وسخر من النتيجه وهو التصرف الذي اغصبه كثيرا 

وأضاف جوزيه انه خلال مباراة الدور الاول امام الزمالك موسم 2002 هزم المارد الاحمر بثنائيه لذلك كان يسعى للفوز خلال مباراة الدور الثاني بشدة 

وأكمل جوزيه أن النتيجه كانت تاريخيه مشددا ان الاهلي وقتها كان قادر على احراز المزيد من الاهداف والوصول لـ 10 اهداف 

وتابع أن احترام المنافس امر ضروري مشددا على  انه طوال فترة قيادته للاهلي لم يسخر من اي فريق منافس

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