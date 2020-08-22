تصرف إبراهيم سعيد.. جوزيه يكشف سر غضبه فى مباراة الـ 6-1 بين الاهلي والزمالك





وأكد جوزيه في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن ابراهيم سعيد نجم الاهلي وقتها عقب احراز الهدف الخامس توجه الي دكه بدلاء الزمالك وسخر من النتيجه وهو التصرف الذي اغصبه كثيرا





وأضاف جوزيه انه خلال مباراة الدور الاول امام الزمالك موسم 2002 هزم المارد الاحمر بثنائيه لذلك كان يسعى للفوز خلال مباراة الدور الثاني بشدة





وأكمل جوزيه أن النتيجه كانت تاريخيه مشددا ان الاهلي وقتها كان قادر على احراز المزيد من الاهداف والوصول لـ 10 اهداف





وتابع أن احترام المنافس امر ضروري مشددا على انه طوال فترة قيادته للاهلي لم يسخر من اي فريق منافس





كشف مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق لـ فريق الاهلي عن سر غضبه عقب انتهاء مباراة الاهلي والزمالك موسم 2002 والتي انتهت بفوز الاهلي 6-1 في انتصار تاريخي