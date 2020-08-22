على فيسبوك.. مجهول ينتحل صفة المخرج حاتم علي

قرر المخرج السوري الكبير حاتم علي اتخاذ كافة التدابير القضائية والقانونية ضد أحد المحتالين الذين يستغلون اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ينشئ المحتال صفحات شخصية تحمل اسم المخرج السوري، ويتواصل مع الأشخاص في سوريا ولبنان ، ومع مرور الوقت يطلب منهم أموالا ويقوم بالنصب عليهم.





وأوضح أن المحتال يتواصل معهم بالكتابة فقط ، ويرفض الرد أو التواصل الصوتي.





وأشار المخرج، إلى أن المحتال لم يكتف باستخدام اسمه، بل استخدم اسم شركة "جينو ميديا" الإماراتية ، التي كانت قد أنتجت مسلسل "ممالك النار" ، ويتعاون معها علي حاليا في عمل جديد، واسم شركة "جولدن ستار" السورية.





واكد المخرج حاتم علي ، أنه ومنذ فترة طويلة موجود في كندا وخصوصا مع أزمة الكورونا ولم يحضر لمصر أو سوريا أو بيروت أو الامارات او أية دولة عربية منذ بدأت أزمة الكورونا.





وحذر "علي" ، الجميع ، من هذا الشخص ، وطالبهم بعدم إرسال أي أموال لاي شخص ينتحل اسمه.





ونوه إلى أن المحتال يستخدم رقم هاتف روماني ، واخر سوري في مخاطباته، كما يستخدم نسخة مزورة لجواز سفر المخرج برقم خاطئ واسم عائلة خاطئ..



