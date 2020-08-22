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تعليم

كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا المعلومات الجديدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
أطلقت جامعة الجيزة الجديدة،  هذا العام ، كلية تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وهي الكلية التي تساءل جميع الطلاب عن نظامها وطبيعة الدراسة فيها.


وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات تجيب عن كافة الاستفسارات بشأن هذه الكلية :


* تقدم برنامجًا تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوي تعليم ثوري ورائد يميزهم عن غيرهم
* مدة الدراسة بهذا البرنامج هي 4 سنوات
* يغطي البرنامج في العامين الأول والثاني الأسس التي يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذي يختارونه، ويعزز البرنامج في السنة الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التي يرغب الطالب في متابعتها والعمل بها.


*يتوفر للطلاب التخصص في أحد المسارات الثلاثة التالية، مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومجال علوم الكمبيوتر، ومجال المعلوماتية الطبية الحيوية

* الدراسة بالكلية تعمل علي تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرنامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية والتي سيتم تقديمها للطلاب 

* يمكن للطلاب التقديم من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg  واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة من خلال الايداع أو التحويل البنكي

* يجب  إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS  او TOEFL)

* يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول

* لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة  يرجي زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/ .

* تدعم الكلية الجديدة الجانب العملي للمجال الرقمي والتكنولوجي وتزود الطلاب بوسائل مختلفة لممارسة ما تعلموه داخل وخارج الفصل الدراسي، والمهارات التي تنميها الكلية خلال سنين الدراسة 

* تضمن الكلية لطلابها أن يكونوا قادرين على مواكبة التقدم الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضمن أيضًا قدرتهم على التأقلم بمرونة مع العالم الرقمي سريع التغير، علاوة على ذلك

* توفر الدراسة بالكلية عناصر ريادة الأعمال بما يضمن للخريجين قدرتهم علي انشاء أعمالهم ومؤسساتهم التجارية الخاصة بهم وكذلك لعب أدوار فعالة في المنظمات والمؤسسات التجارية العالمية الرائدة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات المتعددة. 
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