رفضت العودة له.. فشوّه وجه خطيبها أمام عينيها | شاهد





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان شابا بالغا من العمر 30 عاما أصيب بحالة من الجنون بعد أن رفضت خطيبته السابقة الرجوع إليه بعد أن انفصل عنها.





واكتشف الشاب أن خطيبته أنهت قصة حبهما وقررت أن تتجاوز تلك المرحلة ووافقت على الإرتباط بشخص آخر، فقرر ان ينتقم منها بطريقة بشعة.





وأرغم الشاب خطيبته السابقة أن تشاهده وهو يعذب خطيبها الحالي، فقد أحضرهما مقيدين بالأحبال ، وبدأ في ضرب خطيبها الحالي حتى فقد وعيه.





وارتكب الشاب جريمته بقتل الخطيب الثاني بتشويه وجهه، وفر هاربا وقفز من فوق جسر عال وبعد أيام اكتشفت الشرطة جثته وبدأت التحقيق في الأمر.

عثرت الشرطة في البرتغال على جثة شاب يقال انه ألقى بنفسه بعد أن عذب خطيب حبيبته السابقة بسبب رفضها العودة له وإصرارها على الزواج من الثاني.