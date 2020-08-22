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كاتب صحفي: يوجد توافق عالمي ودولي حول قرار حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفي وائل الصواف،  مدير مكتب جريدة الأهرام بالإمارات، آخر التطورات الأزمة الليبية.

وقال الصواف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت " والمذاع عبر قناة "أكسترا نيوز"،:" إن الحل في ليبيا لابد أن يكون ليبيا خالصا دون تدخل أى أطراف خارجية، مشيرا إلى أن هناك توافق عالمي ودولي بعد قرار حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار على ضرورة الحل السياسي السلمي..

ونوه إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كانت خطوة هامة على طريق التسوية السياسية.

ولفت إلى أن الإمارات ثمنت جهود مصر ودعت جميع الأطراف الليبية لتحقيق قرار وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي وانتخاب مجلس رئاسي جديد.

وأشار إلى أن مصر ظهرت على المستوي الدولي أنها دولة سلام وتبعد كل البعد عن الدخول في مناورات وحروب.
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