نصائح هامة تجنبك خطر الوقوع في حادث بسيارتك

تتسبب السرعات العالية علي الطريق في وقوع حوادث السير و التي قد ينتج عنها وفيات فتسعي دول العالم جاهدة في نشر الوعي للحد من القيادة بسرعات عالية بل و تضع ضوابط و قوانين رادعة في هذا الشأن .





و قد اعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها ان السبب الأول للوفيات بين الشباب هو السرعة الزائدة ، مما ينتج عنة ايضا تلف الطرق العامة و الاسوار و اعمدة الانارة .





ففي هذا السياق قدم عدد من خبراء السيارات نصائح هامة للحد من حوادث السير خصوصا علي الطرق السريعة و طرق السفر :









1- ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة علي الطريق المستخدم .





2- استخدام اضواء السيارة ليلا و عدم القيادة بدونها .





3– تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة .





4- تجنب الاكل اثناء القيادة .





5– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة .





6–ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية .





7–تجنب التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.





8– ركن السيارة اقصي اليمين عند تعطلها و استخدام الاضواء التحزيرية و المثلث العاكس .