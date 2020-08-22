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سيارات

نصائح هامة تجنبك خطر الوقوع في حادث بسيارتك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:02 م
نصائح هامة تجنبك
نصائح هامة تجنبك خطر الوقوع في حادث يسيارتك
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اشرف عطية
تتسبب السرعات العالية علي الطريق في وقوع حوادث السير و التي قد ينتج عنها وفيات فتسعي دول العالم جاهدة في نشر الوعي للحد من القيادة بسرعات عالية بل و تضع ضوابط و قوانين رادعة في هذا الشأن . 

و قد اعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها ان السبب الأول للوفيات بين الشباب هو السرعة الزائدة ، مما ينتج عنة ايضا تلف الطرق العامة و الاسوار و اعمدة الانارة . 

ففي هذا السياق قدم عدد من خبراء السيارات نصائح هامة للحد من حوادث السير خصوصا علي الطرق السريعة و طرق السفر : 


1- ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة علي الطريق المستخدم . 

2- استخدام اضواء السيارة ليلا و عدم القيادة بدونها . 

3– تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة . 

4- تجنب الاكل اثناء القيادة . 

5– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة . 

6–ضرورة  مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية . 

7–تجنب التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

8– ركن السيارة اقصي اليمين عند تعطلها و استخدام الاضواء التحزيرية و المثلث العاكس . 
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