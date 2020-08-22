نصائح هامة تجنبك خطر الوقوع في حادث بسيارتك

تتسبب السرعات العالية علي الطريق في وقوع حوادث السير و التي قد ينتج عنها وفيات فتسعي دول العالم جاهدة في نشر الوعي للحد من القيادة بسرعات عالية بل و تضع ضوابط و قوانين رادعة في هذا الشأن .
و قد اعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها ان السبب الأول للوفيات بين الشباب هو السرعة الزائدة ، مما ينتج عنة ايضا تلف الطرق العامة و الاسوار و اعمدة الانارة .
ففي هذا السياق قدم عدد من خبراء السيارات نصائح هامة للحد من حوادث السير خصوصا علي الطرق السريعة و طرق السفر :
1- ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة علي الطريق المستخدم .
2- استخدام اضواء السيارة ليلا و عدم القيادة بدونها .
3– تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة .
4- تجنب الاكل اثناء القيادة .
5– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة .
6–ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية .
7–تجنب التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.
8– ركن السيارة اقصي اليمين عند تعطلها و استخدام الاضواء التحزيرية و المثلث العاكس .