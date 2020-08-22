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عودة السياحة.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا تقلان 375 سائحًا.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:40 م
مطار مرسى علم يستقبل
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا تقلان 375 سائحا
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إبراهيم جادالله

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلتين طيران قادمتين من المطارات البولندية،  تقلان علي متنهما 375 سائحًا، حيث تعد تلك الرحلات أول رحلات بولندية قادمة من الاتحاد الاوروبي لمرسي علم عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وكشف مصدر بمطار مرسي علم ان الرحلة الاولي وصلت من مطار وارسو وتقل علي متنها 189 راكبًا، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل علي متنها 186 سائحًا، مؤكدا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف علي درجات الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات .

 

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واضاف المصدر انه تم التأكيد علي الحفاظ علي المسافات بين الركاب اثناء انهاء اجراءاتهم في المطار، مؤكدا علي أن تم انهاء الاجراءت بطريقة سريعة، وكان هناك استقبال حافل لهم بتقديم الورود والشيكولاته ترحيبا لهم بمرسي علم .

 

من جانبه قال ابو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية المستقبلة للسياح البولنديين، ان رحلات البولنديين التي وصلت مساء اليوم تعد اولي الرحلات الوافدة من الاتحاد الاوربي، مؤكدا علي ان بوصول البولنديين متوقع وصول التشيك والالمان في القريب العاجل.

 

واضاف العماري انه تم الاستعداد داخل الفنادق وتطبيق الاجراءات الاحترازية لهم فور وصولهم مؤكدا علي أن عمليات التعقيم للسياح والحقائب تمت قبل دخولهم الفندق وكذلك تعقيم الغرف والزامهم باتباع الارشادات الصحية حفاظا علي سلامتهم .

عودة السياحة.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا تقلان 375 سائحًا.. صور
عودة السياحة.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا تقلان 375 سائحًا.. صور
عودة السياحة.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا تقلان 375 سائحًا.. صور
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