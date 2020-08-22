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مرأة

بتقديم 3 فقرات في حفل موسيقي.. دراسة تكشف كيف ينتشر كورونا في التجمعات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:18 م
دراسة تكشف كيف ينتشر
دراسة تكشف كيف ينتشر كورونا في التجمعات
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حياة عبد العزيز
منذ أن تسبب وباء فيروس كورونا في إغلاق النوادي والحانات وقاعات الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم، كان عشاق الموسيقى يحلمون باليوم الذي يمكنهم فيه مرة أخرى زيارة مكان مزدحم للاستمتاع بحفلة موسيقية مع الأصدقاء.

ومع ارتفاع معدلات الإصابة في العديد من الدول الأوروبية، قد يكون هذا الحلم بعيد المنال في الوقت الحالي، لكن بعض عشاق الموسيقى في لايبزيج بألمانيا حصلوا على فرصة لإقامة حفل لموسيقى الروك ليوم واحد، بمساعدة بعض معقمات الأيدي المتوهجة وأجهزة التعقب الإلكترونية.

وأقام باحثون في مدينة لايبزيج الألمانية حفلًا موسيقيًا تجريبيًا داخليًا لـ 1500 شخص، لفهم كيفية انتشار كورونا Covid-19 في الأحداث الكبيرة والمزدحمة وكيفية الوقاية منه.

وبحسب موقع "cnn"،  تضمن الحفل أداءً حيًا للموسيقي تيم بيندزكو، تم تزويد المعجبين بأقنعة الوجه وأجهزة إرسال إلكترونية صغيرة تحدد معدلات الاتصال ومسافات التلامس للمشاركين في التجربة الفردية.

وباستخدام البيانات من أدوات تعقب التلامس، سيقوم العلماء من "جامعة هالة- فيتنبرج" بمراقبة عدد "جهات الاتصال الحرجة" التي أجراها كل مشارك خلال أوقات ومواقع محددة، في حين أن البقايا التي يتركها معقم اليد الفلوريسنت ستحدد الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، يأمل الباحثون في استخدام البيانات لإيجاد طرق لإعادة الأحداث الكبيرة، بما في ذلك الرياضة.

وقال البروفيسور مايكل جيكل، عميد كلية الطب في الجامعة وأستاذ علم وظائف الأعضاء ، لشبكة CNN إن التجربة تجري لإعداد السلطات بشكل أفضل حول كيفية إجراء الأحداث في فصلي الخريف والشتاء القادمين.

وتابع لا يمكننا تحمل إغلاق آخر بسبب فيروس كورونا.

ووجه الباحثون المتطوعين لتشغيل ثلاثة سيناريوهات، أحدها يحاكي حفلًا موسيقيًا قبل فيروس كورونا، والثاني يحاكي حفلة موسيقية أثناء الوباء، مع تحسين تدابير النظافة، والثالث مع مشاركة أقل.

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كما أفادت الدراسة بأن العلماء سيجمعون البيانات، ويطبقون نموذجًا رياضيًا، ويقيمون تدخلات النظافة، مع استنتاجات جاهزة بحلول نهاية العام.

ويعتقد الباحثون أن هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها تجربة بهذا المقياس في أوروبا، لكنهم يقولون إنه يجب تطبيق اعتبارات مختلفة اعتمادًا على نوع الحدث وسلوك رواد الحفل وما إذا كان يُسمح للمستفيدين بتناول الكحول.

وقال جيكل لشبكة CNN إنه بسبب قلة انتشار الفيروس في ولايتي ساكسونيا وساكسونيا السفلى، فإن المشاركة في الدراسة كانت منخفضة الخطورة بالنسبة للمتطوعين، الذين خضعوا لاختبار فيروس كورونا قبل 48 ساعة من المشاركة، وكانوا يرتدون أقنعة أثناء العرض. 
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