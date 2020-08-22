وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح دار الضيافة الخاصة بنقابة الغزل والنسيج.. صور





وكان محافظ القاهرة شهد احتفالية محافظة القاهرة صباح اليوم باستلام وتشغيل 20 أتوبيس جديد مكيف يعمل بالغاز الطبيعي وكذلك اول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام .





وأشار المحافظ إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية حوالي 610 مليون جنيه لصالح هيئة النقل العام حيث تم توريد عدد 65 أتوبيس وسيتم توريد 65 أتوبيس قبل نهاية العام الحالي .





وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتى فى اطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرًا الى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة .