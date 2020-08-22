500 جنيه| وزير الرياضة: الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة الدراجات ليس الهدف منها ركوب "العجل" وإنما للحفاظ على الصحة والعمل علي زيادة المناعة.





وأضاف أشرف صبحي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، انه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع علي ان تقوم بتجميع "العجل" في مصر.





، أن هناك نوعين من الدراجات ويصل سعر الواحدة إلى 500 جنيه ويمكن تقسيطها. وأوضح أشرف صبحي إلىجنيه





وتابع : أننا نعمل حاليا على عودة العادات الصحية السليمة بشكل حديث.





واستكمل : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات واسعارها.