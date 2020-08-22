بعد إصابة مؤمن زكريا.. رياضة البرلمان تدعو الاتحادات لإنشاء وثائق تأمين للاعبين

دعا محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جميع الاتحادات الرياضية فى مصر، لإنشاء صناديق خاصة لتعويض اللاعبين والتعاون مع وضع وثائق تأمينية داخل عقود اللاعبين للتأمين عليهم اجباريًا وذلك بعد واقعة مؤمن زكريا





، بالاضافة الى وضع نسبة خصم معينة من عقود اللاعبين للتأمين عليهم فى هذه الحالات. واكد "حسين" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم جميع الاتحادات بإنشاء هذه الصنادق لضمان تقديم تعويضات مناسبة للاعبين الذين يتعرضون الى حوادث أو اصابات خطيرة او غيرها مثل ماحصل مع مؤمن زكريا ، بالاضافة الى وضع نسبة خصم معينة من عقود اللاعبين للتأمين عليهم فى هذه الحالات.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تعويض اللاعبين ليس من اختصاص البرلمان ولكن من اختصاصات الاتحادات الرياضية، حيث أن التشريعات تخص فئات عامة وليست خاصة، لافتًا الى أن رابطة المحترفين الرياضيين من الممكن أن تشارك أيضا فى عملية تمويل الصناديق.







