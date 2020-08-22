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برلمان

بعد إصابة مؤمن زكريا.. رياضة البرلمان تدعو الاتحادات لإنشاء وثائق تأمين للاعبين

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:17 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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حسن رضوان
دعا محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جميع الاتحادات الرياضية فى مصر، لإنشاء صناديق خاصة لتعويض اللاعبين والتعاون مع وضع وثائق تأمينية داخل عقود اللاعبين للتأمين عليهم اجباريًا وذلك بعد واقعة مؤمن زكريا.

واكد "حسين" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم جميع الاتحادات بإنشاء هذه الصنادق لضمان تقديم تعويضات مناسبة للاعبين الذين يتعرضون الى حوادث أو اصابات خطيرة او غيرها مثل ماحصل مع مؤمن زكريا، بالاضافة الى وضع نسبة خصم معينة من عقود اللاعبين للتأمين عليهم فى هذه الحالات.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تعويض اللاعبين ليس من اختصاص البرلمان ولكن من اختصاصات الاتحادات الرياضية، حيث أن التشريعات تخص فئات عامة وليست خاصة، لافتًا الى أن رابطة المحترفين الرياضيين من الممكن أن تشارك أيضا فى عملية تمويل الصناديق.


وجدير بالذكر أن المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، أطلق مبادرة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.

وقال ابو ريدة مبادرة فى مبادره آلمني كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا والتي لمست قلوبنا جميعا كحال كل جماهير الكرة المصرية. 

وأضاف : في إطار متابعتنا الدائمة لأحوال الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالمساندة العاطفية أو المالية، بل تطوير الأمر إلى مشروع متكامل لخدمة الكرة المصرية وممارسيها قررنا تبني المبادرة التالية: 

١- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

٢- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

٣- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

٤- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر. 

٥- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.

٦- مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام.

كان أبوريدة قد دعا من قبل لإنشاء صندوق لمكافحة كوارث الرياضيين بإشراف وزير الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر.
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