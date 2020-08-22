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ديني

وزير الأوقاف يفتتح دورة تنمية المهارات القيادية للأئمة شمال سيناء.. غدًا

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:04 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الأحد، دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ50 متدربًا، من العاملين بالأوقاف «أئمة وإداريين»، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وتنتهي 25 أغسطس.

يأتي ذلك في إطار تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين بوزارة الأوقاف.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة إضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وعرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف، في مجال العمل المشترك لبناء الشخصية الوطنية، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة كوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للإعلام، ووجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق والتناغم بين تلك المؤسسات فيما يتصل بهذا المجال الحيوي.

كما استعرض وزير الأوقاف أيضًا خطة الوزارة في مجال عمارة المساجد سواء بالإحلال والتجديد والصيانة والتجهيز، كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع، بما في ذلك تطوير مشروع صكوك الأضاحي الذي من شأنه تعظيم الثواب والنفع، وأشار الوزير إلى تخصيص موارد مالية في موازنة العام الجاري للصناديق الداعمة لمجالات الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق إيمان الوزارة بأهمية تعزيز المشاركة والخدمة المجتمعية.

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وعرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

كما تابع  الرئيس السيسي خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن ادارة أموال هيئة الأوقاف، وأوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020  بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجه الرئيس السيسي بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا. 
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