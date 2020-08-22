وزير الأوقاف يفتتح دورة تنمية المهارات القيادية للأئمة شمال سيناء.. غدًا

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الأحد، دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ50 متدربًا، من العاملين بالأوقاف «أئمة وإداريين»، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وتنتهي 25 أغسطس.





يأتي ذلك في إطار تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين بوزارة الأوقاف.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.