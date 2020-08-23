وكيل دينية النواب: نبذ التطرف أهم فوائد البرامج التدريبية للأئمة والواعظين

وصف النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بالنواب، قرار تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية للأئمة والواعظين، بالقرار الصائب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين العلوم الدينية والدراسات الإنسانية، وخطوة التأهيل الجيد للأئمة من شأنها العمل علي بث ثوابت الدين من متخصص اولي العلم ونبذ التطرف.





وطالب "الجندي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بضرورة ربط مناهج التعليم الأزهري بالتعليم العام وذلك للتخلص من الفجوة القائمة ،وأيضا تنشئة جيل علي دراية كبيرة بتعاليم دينه منذ الصغر،





وأشار إلي أن، وزارة الأوقف تبذل أقصي المساعي في وضع وسائل الدعوة الحديثة و أليات تجديد الخطاب الديني بما يحقق الغاية المنشودة وهي التنوير وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ،فضلا عن توضيح المعاني كما جاءت في الدين والقيم الإنسانية الواجب علي الأفراد التحلي بها.





ويأتي ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالاضافة الي متابعة تطوير هيئة الأوقاف.





وقد عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة