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مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: مدينة سرت خط أحمر للأمن القومي المصري.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:02 ص
محمد حليم قنديل

قال اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق, إن مصر تمسكت بالحل السلمي في الأزمة الليبية وأن هذا الحل هو الأسلم حتى لا يكون هناك إراقة دماء بين الليبين.

وأضاف اللواء محمد الغباري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الجيش الوطني بداخل أي دولة هو المسئول عن تحرير وطنه من أي عناصر إرهابية أو تخريبية.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أنه لا بد من رحيل جميع القوات الخارجية بداخل ليبيا حتي يعم السلام وتعود ليبيا كما كانت في السابق.

وأوضح اللواء الدكتور محمد الغباري أنه لا يأتي السلام بين طرفين إلا إذا كانت هناك قوة قادرة على حماية جميع الأطراف حين يكون هناك اتفاق بينهم وهذا ما حدث عند إعلان مبادرة القاهرة.

وأشار إلى أن الخطوات التصعيدية التي اتخذتها مصر ضد الميلشيات الإرهابية في ليبيا كانت قوية جدا، وتم وضع مدينة سرت كخط أحمر للأمن القومي المصري.

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