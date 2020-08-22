جنات توجه رسالة إلى فريق عمل ألبومها أنا في انتظارك

الشكر إلى فريق عمل ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك" وذلك عبر صفحتها على موقع

وقالت "جنات": "أنا بشكر كل الفنانين اللى اشتغلوا معايا فى الألبوم جميعا من أول الأسماء الكبيرة اللى كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللى لسة بيبدأوا بشكركم جميعًا على الفن الجميل اللى أتقدم".

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وأضافت جنات قائلة :"وبشكركم على النجاح والحالة اللى عملها الألبوم.. بشكركم فرد فرد وتمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح".

من ناحية أخري حققت أغنية "برد الوحدة" لـ جنات نجاح كبير جدًا حيث إستطاعت أن تحتل مركز من قائمة الـ 20 تريند على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "أصعب من أصعب إحساس بيفوت ع الواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها.. إنها تفضل جوة حياته.. أول واحدة وآخر واحدة".





ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".





"برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام.