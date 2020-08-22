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ثقافة

الأربعاء.. فيلم The Spiderwick بمركز الثقافة السينمائية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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طارق موسى
يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، الفيلم الأمريكى (The Spiderwick)، فى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 26 أغسطس الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد (36 شارع شريف - القاهرة) . 

يأتى ذلك ضمن خطة الأنشطة والفعاليات لشهر أغسطس، التى يقيمها المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية .

الفيلم انتاج 2008، ومدة عرضه 107 دقائق، بطولة "فريدى هايمور- ديفيد سترايثرن، سارة بولغر، مارتن شورت" إخراج مارك واترز، موسيقى جيمس هورنر، والدعوة عامة .
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