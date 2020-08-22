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برلمان

برلماني: جهود مصر في ليبيا وراء تخلي الجميع عن الحرب

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب اشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الفضل في التطورات التي حدثت في ليبيا خلال الساعات الأخيرة ودفع جميع الأطراف نحو السلام والتخلي عن استمرار الاقتتال وتمزيق مقدرات ليبيا، يعود لمصر ولرؤى الرئيس السيسي التي أعلنها من قبل بضرورة الحفاظ على الوطن الليبي ووحدة ليبيا وترابها وعدم التقسيم وإنهاء الحرب وطرد المرتزقة وهو ما تحقق.

ولفت في بيان له اليوم، إلى الإشادة التي وجهتها الرئاسة التركية الى الدور المصري في ليبيا والاشادة التي وجهتها حكومة الوفاق في طرابلس أيضا الى دور مصر في صنع السلام والتخلي عن الحرب.

وشدد عثمان أن كل الأطراف الليبية والاقليمية المتداخلة في الشأن الليبي تعرف تماما قيمة وأبعاد الدور المصري وحيويته ولذلك وجهوا جميعهم الشكر والتقدير لمصر والرئيس السيسي حتى من جانب خصوم القاهرة. بما يؤكد على ريادة مصر وتميز دورها وحياديته لصالح كل الليبيين.
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