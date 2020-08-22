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رياضة

لويس فيجو يعلق على انتقال ميسي إلى ريال مدريد

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يبدو أن أنباء مغادرة النجم ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة، ملعب كامب نو قريبًا، أقرب إلى الحقيقة من الخيال، في ظل الكشف عن مفاجآت مدوية في الأيام القليلة الماضية، من ضمنها، تقديم ريال مدريد عرضًا رسميًا إلى النادي الكاتالوني، من أجل ضم نجم كرة القدم الأرجنتينية.

وراديو كاتالونيا، شدد أول أمس الخميس، على أن ميسي أنهى اجتماعه مع المدير الفني الجديد رونالد كومان، دون اتفاق، بل أبلغه أنه يرى مستقبله خارج النادي الكاتالوني في الفترة القادمة، بجانب تأكيد تقارير صحفية أخرى، رفض ليونيل الرد على اتصالات أعضاء مجلس إدارة برشلونة.
 
وكشف الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، الذي يعمل في شؤون كرة القدم الإسبانية منذ 15 عامًا، عن أن برشلونة تلقى عرضًا رسميًا من ريال مدريد، من أجل ضم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 33 عامًا.

وعلق البرتغالي لويس فيجو، أسطورة الفريقين الذي لعب بقميصهما في وقت سابق، على إمكانية انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الإسبانية مدريد، بقوله: "صفقة صعبة جدًا، أو مستحيل أن تجد أي فريق يمتلك قدرة شراء عقد ميسي".

وتابع: "أرى أنه من شبه المستحيل أن يحدث ما فعلته من 20 عامًا"، في إشارة إلى انتقاله غير المتوقع من برشلونة إلى ريال مدريد، في ذلك الوقت.
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