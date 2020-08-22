بأنشطة ثقافية وفنية.. المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة المنوفية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة لها، في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية.





وجاءت الأنشطة والفعاليات كالتالي:





- قدمت مكتبة منشأة سلطان محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية" للشيخ عبدالرسول سعيد كبير أئمة منشاة سلطان، تناول الحديث عن أسباب الهجرة النبوية وهي ما لقاه الرسول- صلى الله عليه وسلم- من قريش واستعداد أهل المدينة لاستقبال المسلمين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة.





- نظم بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "آل بيت النبي في مصر" للشيخ رضا دغيش عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن الشهداء حيث تناول الحديث عن أن لحضور أهل البيت مقام قوي ومشع في القلوب ، الذين دخلوا مصر وأقاموا بها ورقدوا في ترابها .





- قدم بيت ثقافة قويسنا أمسية شعرية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة لأعضاء نادى الأدب تناولت إلقاء بعض القصائد المتنوعة فى مدح الرسول لحمدى الشبراوي وسالم محمود وأحمد مرسال.





- أقام بيت ثقافة تلا ندوة لمناقشة قصة "آدم وحواء" للشيخ صبحي زكريا موجه عام الوعظ بمنطقة المنوفية حيث تناول الحديث عن أن الله- تعالى- خلق آدم وذريته حتى يسكنوا الأرض ويعمروها، وكرمه الله- تعالى- عن طريق إعطاء أمر للملائكة بأن يسجدوا له فسجدوا جميعًا الا إبليس فغضب عليه الله وظل يكيد لآدم وذريته واخد عهد على نفسه ليكيد لذرية آدم حتى قيام الساعة.



