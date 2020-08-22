AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بأنشطة ثقافية وفنية.. المنوفية تحتفل برأس السنة الهجرية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة المنوفية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة لها، في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية.

وجاءت الأنشطة والفعاليات كالتالي:

- قدمت مكتبة منشأة سلطان محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية" للشيخ عبدالرسول سعيد كبير أئمة منشاة سلطان، تناول الحديث عن أسباب الهجرة النبوية وهي ما لقاه الرسول- صلى الله عليه وسلم- من قريش واستعداد أهل المدينة لاستقبال المسلمين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة.

- نظم بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "آل بيت النبي في مصر" للشيخ  رضا دغيش عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن الشهداء حيث تناول الحديث عن أن لحضور أهل البيت مقام قوي ومشع في القلوب ، الذين دخلوا مصر وأقاموا بها ورقدوا في ترابها .

- قدم بيت ثقافة قويسنا أمسية شعرية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة لأعضاء نادى الأدب تناولت إلقاء بعض القصائد المتنوعة فى مدح الرسول لحمدى الشبراوي وسالم محمود وأحمد مرسال.

- أقام بيت ثقافة تلا ندوة لمناقشة قصة "آدم وحواء" للشيخ صبحي زكريا موجه عام الوعظ بمنطقة المنوفية حيث تناول الحديث عن أن الله- تعالى- خلق آدم وذريته حتى يسكنوا الأرض ويعمروها، وكرمه الله- تعالى- عن طريق إعطاء أمر للملائكة بأن يسجدوا له فسجدوا جميعًا الا إبليس فغضب عليه الله وظل يكيد لآدم وذريته واخد عهد على نفسه ليكيد لذرية آدم حتى قيام الساعة.

- قدم بيت ثقافة ميت أبو الكوم محاضرة بعنوان "قبول الآخر والديمقراطية" ناقشها عبدالحميد حجازي مدرس الفلسفة وعلم النفس حيث تناول الحديث عن مفهوم الآخر ومن يكون؟ وكيفية قبوله والتعايش معه في مجتمع واحد وأقام قصر ثقافة شبين الكوم ورشة طين صلصال لمنال حسني حيث شرعت في تنفيذ نماذج ورد من طين الصلصال .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه.. 11 كلمة لا يعرفها الكثيرون

احتفالاً برأس السنة الهجرية.. ملك الأردن يتحدث عبر تويتر

بمناسبة رأس السنة الهجرية.. 8 الصبح يقدم فقرة خاصة مع المنشد بلال مختار

للاحتفال برأس السنة الهجرية..صباح الخير يا مصر يستضيف المنشد الدينى فوزى عياد

بداية تأسيس الدولة الإسلامية ..محاضرة بثقافة المنوفية

ثقافة المنوفية تناقش الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أكملت الدوري من أجل الفوز على الأهلي

تعرف على حقيقة ارتفاع استهلاك البنزين في الصيف

هل النوم على البطن حرام؟

المفتي السابق يفند شبهة مثارة عن صوم عاشوراء.. فيديو

محمد جودة: مروان محسن لا يستحق التواجد بالأهلى

محمود علم الدين: 4 أسباب لتقدم جامعة القاهرة بالتصنيف العالمي.. فيديو

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

الراقصة المهندسة: اتعلمت من قسم الكهرباء الرعشة والميكانيكا ضبط زوايا الوسط

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والدوري لم يحسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى