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محافظات

محافظ بورسعيد ينعي البطلة الفدائية علية الشطوي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:57 م
البطلة الفدائية
البطلة الفدائية علية الشطوي
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كتب محمد الغزاوى
نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والاسي، الفدائية البطلة "علية الشطوي" إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وابطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

ودعا محافظ بورسعيد المولي- عز وجل- ان يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم الاسرة الصبر والسلوان .


وقال محافظ بورسعيد إن البطلة علية الشطوي- رحمه الله عليها- ستظل  مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.

واكد الغضبان ان ما قدمته الفدائية البطلة "علية الشطوي " من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائيي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاتها عالقة في اذهاننا جميعا واذهان ابنائنا علي مرور العصور والاجيال .
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