المحاكم اليوم .. المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه .. 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع صحفية سودانية من دخول مصر

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شهدت ساحات المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا المهمه على رأسها جلسة الحكم على رجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه والعديد من القضايا الأخرى.









فعاقبت محكمة جنايات القاهرة، رجل أعمال وموظفة في أحد البنوك، بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالاستيلاء على مليار و٣٠٠ جنيه.









كما قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين؛ لوفاتهما.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى ، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.









وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ، بعد أن استولى رئيس مجلس إدارة أحد البنوك «متوفى» وموظفين بالبنك، على مليار و٣٠٠ جنيه من أموال البنك، بعد قيامهم بصرف المبلغ لرجل الأعمال؛ بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات البنك.









وأضافت النيابة أن رجل الأعمال لم يقم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه؛ وكذلك وجود عجز في الضمانات المقدمة منه إلى البنك مما ترتب على ضياع مبلغ المليار و٣٠٠ جنيه والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.









وقررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر، في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور لجلسة 24 أغسطس.







عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.



وجاءت أسماء المتهمين حسب أمر الإحالة كل من : "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.



وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر سيد"، "أحمد مجاهد"، "سعد صلاح"، "فارس طارق"، "حسين سعد"، "شعبان خليفة"، "صالح حسن"، و"سالم إبراهيم"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبغلوا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.





