المحاكم اليوم .. المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه .. 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع صحفية سودانية من دخول مصر

تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر ببولاق الدكرور
تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما سيدة وابنتها لسرقتهما فى مدينة نصر
12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع صحفية سودانية من دخول مصر
29 أغسطس.. الحكم في الطعن على فرض تدابير وقائية على الحديد
12 سبتمبر.. الحكم في دعوى إدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر
26 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء وحل المجلس القومي للطفولة والأمومة
تأجيل محاكمة 12 متهمًا لاختطافهم طفلًا وطلب فدية في بدر
شهدت ساحات المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا المهمه على رأسها جلسة الحكم على رجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه والعديد من القضايا الأخرى.
فعاقبت محكمة جنايات القاهرة، رجل أعمال وموظفة في أحد البنوك، بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالاستيلاء على مليار و٣٠٠ جنيه.
كما قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين؛ لوفاتهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى ، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد أن استولى رئيس مجلس إدارة أحد البنوك «متوفى» وموظفين بالبنك، على مليار و٣٠٠ جنيه من أموال البنك، بعد قيامهم بصرف المبلغ لرجل الأعمال؛ بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات البنك.
وأضافت النيابة أن رجل الأعمال لم يقم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه؛ وكذلك وجود عجز في الضمانات المقدمة منه إلى البنك مما ترتب على ضياع مبلغ المليار و٣٠٠ جنيه والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر، في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور لجلسة 24 أغسطس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وجاءت أسماء المتهمين حسب أمر الإحالة كل من : "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.
وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر سيد"، "أحمد مجاهد"، "سعد صلاح"، "فارس طارق"، "حسين سعد"، "شعبان خليفة"، "صالح حسن"، و"سالم إبراهيم"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبغلوا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 متهمًا، لاتهامهم بخطف واحتجاز طفل لطلب فدية بمدينة بدر لجلسة 26 أغسطس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر، خطفوا بالإكراه المجني عليه "ياسين .ك"، بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلي السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر لجلسة 26 أغسطس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "س .م ، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين "، وما أن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.
وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا .ع "، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "س .ب"، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها علي ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة لمنع الصحفية السودانية، سهير عبدالرحيم من دخول الأراضي المصرية لتطاولها على الدولة المصرية والشعب المصري، ونشرها مقال بعنوان "مصر أم المصائب" ، للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل .
وقال "سمير صبري" المحامى ومقيم الدعوى، إن "سهير" تطاولت على الدولة المصرية والشعب المصري ونشرها مقال بعنوان "مصر أم المصائب"ً
وأشارت الدعوى إلى أنها قالت "إن ما يحدث في مصر من انتشار عالٍ الفيروس مقارنة بالدول الأخرى ليس مرده للتعداد السكاني الكبير والازدحام الرهيب، فالصين أكثر ازدحامًا والأكبر سكانًا بتعداد يفوق مليارًا و(٨٠٠) مليون نسمة، ولكن سبب انتشار الفيروس في مصر مرده إلى انعدام ثقافة النظافة، سلوكيات بسيطة مثل الاستحمام والسواك وغسل الأيدي بالصابون والعطس في منديل تكاد تكون ضئيلة".
وقررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء" البليت " للحكم بجلسة ٢٩ أغسطس الجارى.
وقالت الدعوى إن بعض الشركات قامت بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.
وذكرت أن القرار الصادر مخالف لصحيح الدستور والقانون موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد علي قوائم الممنوعين من دخول مصر، للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلي أم الدنيا، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، وبعدم علاجهم.
وأضافت الدعوى، لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح"، مضيفا لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا،وسيستمر إلى يوم الدين،ويري الشاعر المصري فتحي عبد الله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية.
وأضاف عبد الله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين ،بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.
وقال عبد الله إن الشعب الكويتي يحب مصر وباقي الشعوب العربية ،لكن هذه النخبة العربية لا تمثل أي شعب واختتم عبد الله بقوله: "الأنظمة العربية لا ترجو لشعوبها لا النجاة من الفيروس ولا الحروب ولا الفقر".
وقررت الدائرة الأولي حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.
وتضمنت أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالبت الدعوى، بوقف أي قرارات وزارية، أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.