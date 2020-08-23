كيف اخترقت قطر أوروبا لتمويل ودعم الإرهاب.. محمد صادق إسماعيل يرد

كشف الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبل قطر في دعم الإرهاب بدول أوروبا.





وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الجماعات الإرهابية اتخذت دائمًا الجمعيات الخيرية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن هذا الأسلوب موجود منذ أكثر من ربع قرن مضى.





ونوه إلى أن هناك تحويلات أموال من جمعيات كانت تعمل في الظاهر في العمل الخيري والعام والعمل الدعوي، لكن باطنها كان تمويل الإرهاب من إمداد وتغذية بعض الجماعات والأشخاص؛ للقيام بعمليات إرهابية هنا أو هناك.



