إداري الزمالك يطالب الحكم بخلع وليد سليمان الخاتم

أجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى تغييرين فى بداية الشوط الثانى لمباراة الزمالك المقامة حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

وأثناء عودة الجهازين إلى أرضية الملعب طالب أحد إداريي الزمالك الحكم بخلع الخاتم الخاص بوليد سليمان.





ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولى جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى.





وتقدم الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر .. أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر

المباراة .





جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .



