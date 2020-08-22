الكرة ليست للصراع والفتن وإحداث الشغب | وائل الإبراشي: أنا أهلاوي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كرة القدم نشأت من أجل إمتاع الشعوب، ورفع روح الحماسة والتنافس المشروع، بين الأندية المختلفة، وليس للصراع والفتن وأحداث الشغب.









وأوضح خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المصريين فقدوا روح المنافسة فى كرة القدم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، ولكن الآن عادت المتعة، وتابع:"خلونا نجعل الفائز الوحيد اليوم هو الجمهور الذى يستمتع بمشاهدة كرة القدم بعيدًا عن التعصب والأحداث المنبوذة".









وتعليقًا على انتمائه الكروى قال "الإبراشي"، أنه يشجع النادى الأهلى ولكن عندما يتناول شئ متعلق بالرياضة يكون موضوعيًا فى طرحه بعيدًا عن أى انتماء، وتابع:" أنا أنتمى إلى النادى".









ولفت "الإبراشى"، إلى أن اليوم تعود للمصريين حالة الاستمتاع بكرة القدم، بعدما فقدها لمدة طويلة، وتابع:"كرة القدم للمتعة وليست للفتنة والشغب".