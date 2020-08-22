الفك .. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة مدوية عن طالب التنمر

نفي الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، رفض إلحاق الطالب أحمد عمر بسبب شكله.









وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، : الموضوع باختصار أن الطالب تقدم لاختبارات القبول لكلية التربية، ولم يُوفق، وهذا يرجع إلى عدم استكمال أحد المعايير التي تتمثل في الطول والوزن والقوام الشخصي والطبي والرياضي.





وأوضح عكاشة أن الطالب لم يجتز معايير لجنة القوام، بسبب مشكلة لديه في الفك، وهذا سيؤثر عليه بشكل واضح إذا تم قبوله في كلية التربية.









واختتم عكاشة حديثه: " الطالب أحمد لديه الشفة الأرنبية التي تؤدي إلى كسر في الفك، وتؤثر على الأنف وعملية التنفس".