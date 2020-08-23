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الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية: مؤسسات قطر الخيرية عامل أساسى فى تمويل الإرهاب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:33 ص
قطر
قطر
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حمزة شعيب
كشف جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، مصير أموال مؤسسات قطر الخيرية وعلاقاتها بتمويل الجماعات الإرهابية.

وتابع بو حسن خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن النظام القطرى يضخ أموالا طائلة في المجتمعات الغربية من أجل نشر الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة في دول أوروبا.

ونوه  الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إلى أن دول القارة العجوز بدأت تتنبه مؤخرا إلى خطورة النشاط القطرى في بلادها.

وأضاف أن النظام القطرى يسعى من خلال ضخ أموال باهظة للجماعات الإرهابية إلى تغذية الفكر المتطرف،  لخدمة أجندة "تنظيم الحمدين" ليس في المنطقة العربية فقط بل أيضا في المجتمعات الأوروبية.

وأشار إلى أن الصحف الأجنبية بدأت تركز بشكل كبير على هذا الدعم القطرى للإرهاب، وتكشف طرق تمويل المتطرفين في أوروبا، وهو ما يكشف إجرام النظام القطرى.
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