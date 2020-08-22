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وزير الرياضة: لم يتخيل أحد إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:46 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
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إبراهيم القادري
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أنه بعد 2014 مصر بدأت تظهر لها رؤية وخطط تنمية مؤكدا أن ثقافة المجتمع تغيرت وتواجد القيادة السياسية مع الشباب .

وأضاف أشرف صبحي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن الشباب أصبح على علم بأن الطريقة الكلاسيكية للعمل تغيرت ولابد من سيرة ذاتية للعمل .

وأوضح أشرف صبحي، أن تنمية المشروعات والشركات الناشئة ضرورة لأنها هي القاطرة الاقتصادية.

وتابع أن مبادرة البنك المركزي والبنوك نشأت لمساعدة الشباب وهذا لان الشباب يخاف من الحصول على القروض لأنه ارتبط بالسجن ونعمل على إزالة ذلك .

واكمل : أنه لم يكن يتخيل أحد أن منظمة الصحة العالمية تعلن ان مصر لايوجد بها وباء فيروس سي بعد تفشيه وهذا نتائج ما يحدث في مصر من مشروعات ضخمة .
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