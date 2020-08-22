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توك شو

الحظ لما يواتي.. كفيف يرفض الاستسلام ويعمل في تصليح السيارات

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:43 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبد الخالق صلاح
قال عادل الفحار، كفيف يعمل في تصليح سيارات الأطفال بالمنصورة، إنه مشكلة بصره مؤخرًا ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة عمله.

وأضاف "الفحار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصري،  أنه لا يوجد فى المنصورة، أحد غيره يعمل على إصلاح عربات الأطفال، مشيرًا إلى أنه ورث الصنعة عن أبيه؛ مشيرا الي أنه رفض الاستسلام لتدهور حالته البصرية وقرر مواصلة عمله معتمدًا على بصيرته، وهو الأمر الذى نجح فيه بالفعل.

من جانبه قال  الدكتور وليد أبو سمرة، رئيس مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة، خلال اتصال مشترك، إن المركز استقبل "عادل الفحار"، بعدما نشر برنامج "التاسعة"، تقريرًا عنه، وقرر معالجته، موضحًا أن "الفحار"، خضع للعلاج اليوم السبت، تحت إشراف  فريق متخصص من جراحى العيون.
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