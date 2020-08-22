حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عصر اليوم السبت.





وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب.





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وأوضحت أن الطائرة "في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".





كات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد أن "ما نعيشه اليوم من أحداث ليس معزولاً عما مضى وعن التاريخ"، مشيرًا إلى أن "أهم تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة هو وجود الكيان الغاصب المحتل وهو ما يعود لأكثر من 70 سنة".





وقال "نصر الله"، في كلمة له في الليلة الأولى من ليالي عاشوراء، إن "البلاء الحقيقي في منطقتنا وجود إسرائيل، مؤكدا أنه "إذا كنت تريد أن تواجه هذا العدو أو تتعاطى مع الكيان يجب أن يكون لك معرفة بتاريخ فلسطين وأرض فلسطين".