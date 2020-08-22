AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:41 م
حزب الله يعلن إسقاط
حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عصر اليوم السبت.

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب.

اقرأ أيضًا:

وأوضحت أن الطائرة "في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

كات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد أن "ما نعيشه اليوم من أحداث ليس معزولاً عما مضى وعن التاريخ"، مشيرًا إلى أن "أهم تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة هو وجود الكيان الغاصب المحتل وهو ما يعود لأكثر من 70 سنة".

وقال "نصر الله"، في كلمة له في الليلة الأولى من ليالي عاشوراء، إن "البلاء الحقيقي في منطقتنا وجود إسرائيل، مؤكدا أنه "إذا كنت تريد أن تواجه هذا العدو أو تتعاطى مع الكيان يجب أن يكون لك معرفة بتاريخ فلسطين وأرض فلسطين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نعيم قاسم: حزب الله لم يقرر بعد الثأر لمقاتله.. وأشك في حرب محتملة مع إسرائيل

اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله..جيش الاحتلال يطلب من سكان الحدود البقاء في منازلهم

حزب الله يشعل الجنوب.. نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو.. دياب: عدوانيون لا أمان معهم.. ماذا يدور في لبنان وإسرائيل؟

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة.. ويزعم وقوع انفجارات على الحدود اللبنانية

واقعة غريبة واعتراف نادر.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة بنيران صديقة

نصر الله: إسرائيل هي البلاء الحقيقي في المنطقة

ترشيحاتنا

الفك .. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة مدوية عن طالب التنمر

سحر وليد سليمان.. الأهلي يرد بالدليل

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

أنا هدمع.. فاروق جعفر: أي حاجة مؤمن زكريا يطلبها هنفذها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات متميزة.. مي حلمي تبرز جمالها بـ 10 صور بعد انفصالها

بمكياج ناعم.. لطيفة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

فراولة الحتة.. مريهان حسين تبرز جمال أنوثتها بإطلالة جديدة