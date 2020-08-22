AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السياحة بالأقصر: 100 ألف سائح زاروا المقاصد وعادوا لأوطانهم دون إصابات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:11 م
السياحة بالأقصر
السياحة بالأقصر
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمود عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إن 100 ألف سائح زاروا المقاصد السياحية بالأقصر وعادوا لبلدانهم دون أن يصاب أى منهم، مشددًا على أن ذلك يؤكد على نجاح خطط الدولة فى الإجراءات الأحترازية ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف " عثمان"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عودة السياحة 1 سبتمبر يعد يوم عيد للأقصر، وتابع:" 1 سبتمبر عيد بالنسبة للأقصر ".

وأشار أن جائحة كورونا عصفت  بالمخططات السياحية، كون صناعة السياحة بالنسبة للمحافظات السياحية هى الحياة، وتابع:" ولكن نحن متفائلين بعودة السياحة..وسيكون هناك تدفق سياحى كبير خلال الفترة القادمة".

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، أن السياحة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية فى دعم صناعة السياحة، وتابع:"السياحة الداخلية عمرها ما خذلت صناعة السياحة بمصر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء يروون لـ"صدى البلد" آليات تنمية وتعظيم موارد مصر السياحية

لماذا تأخر افتتاح السياحة الثقافية بـ الأقصر وأسوان.. محمد عثمان يجيب

لتراجع إصابات كورونا.. برلماني يطالب "العناني" بفتح حركة السياحة الدولية في الأقصر

وزير السياحة لـ صدى البلد: مصر جاهزة لاستقبال السائحين بإجراءات احترازية آمنة

ترشيحاتنا

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

يستحق 15 مليونا .. ميدو: يجب محاسبة المسئول عن عدم التأمين على مؤمن زكريا

مرتضى منصور: أكملت الدوري من أجل الفوز على الأهلي

علي جمعة: أمتلك قطعة قماش لـ كسوة الكعبة وسجادة من الروضة الشريفة.. فيديو

قبل الانتخابات.. ترامب يتلقى ضربة من شقيقته الكبرى: كاذب ولا مبدأ له

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

الراقصة المهندسة: اتعلمت من قسم الكهرباء الرعشة والميكانيكا ضبط زوايا الوسط

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والدوري لم يحسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى