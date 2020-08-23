برلمانية: الأئمة بحاجة لدراسة العلوم الإنسانية.. وتوجيهات الرئيس السيسي في وقتها

قالت النائبة ماجدة نصر،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،إن الأئمة والواعظين في حاجة كبري إلي دراسة العلوم الإنسانية، فقد غلبت علي وسائلهم في الدعوة، الطابع الديني والفقهي فقط ، وإغفال دمج الدراسات المعاصرة التي من شأنها توسيع الأفق وإيجاد المزيد من سبل التفسير.





وأيدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" توجيهات الرئيس السيسي بتطوير البرامج التدريبية والتأهلية للأئمة جاءت في الوقت المناسب وإدخال الجانب الإنساني مع الشـؤن الدينية،بوصفه إقتراح جيد للغاية لما سيحدثه من أثار فعالة بتغيير الطرق التقليدية لشرح وتأويل الفتاوي الدينية.





كما أشارت إلي أنه، لابد من وجود من تنسيق وزاري بين التعليم والأوقاف وذلك لبحث إستراتيجيات التعاون من أجل تطور مسار التعليم ولمواكبة أليات وضع المناهج التعليمية .





وجاء ذلك بعد أن، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالاضافة الي متابعة تطوير هيئة الأوقاف.





وقد عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.