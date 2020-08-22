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بناخد الطلاب ع الفرازة.. عميد تربية رياضية بكفر الشيخ: الطالب أحمد يفتقر إلى شرط أساسي للقبول

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية تربية رياضية  بكفر الشيخ ، إنه انتظر الطالب أحمد عمر "ضحية التنمر"، اليوم في مكتبه ولكنه لم يحضر.

 وأضاف عبد الحليم عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "اليوم كان  آخر يوم في اختبارات القدرات وتم غلقه من مكتب التنسيق الرئيسي في القاهرة"، مضيفًا: "شرف لنا أن يكون حلم أحمد عمر هو الانضمام إلى  كلية تربية رياضية".

وتابع عبدالحليم عكاشة: "كلية تربية رياضية مُحكمة بمعايير اختيار الطالب من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع التربية الرياضية".

وأكمل عبد الحليم شحاتة: "الكلية تشكل لجاناً لتنفيذ تلك المعايير واللجنة الطبية تكشف على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية  للتأكد من لياقتهم"، مضيفاً: "معايير القبول ثابتة في كافة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية".

ولفت عبد الحليم شحاتة: "الطالب محمد عمر انتقل إلى كشف الوزن والطول وكان مثاليا ثم انتقل إلى لجنة القوام، وفي تلك اللجنة يقف الطالب أمام اللجنة بالشورت كي يكون اكبر مسطح من جسمه ظاهر امام  اللجنة لفحص جميع اجزاء القوام".

وأكمل عبد الحليم شحاتة: "أحمد يعاني مشكلة تعيقه من الالتحاق من الكلية ويفتقد شرط أساسي من شروط الالتحاق بالكلية ، ولديه مشكلة في الفكين وهذا أمر خارج عن إرادته ولديه الشفة الأرنبية وتلك الإعاقة تؤثر تأثير سلبي على اللياقة التنفسية دلى الطلاب وتؤدي إلى خطورة كبيرة عليه".

ولفت عبد الحليم شحاتة: "الطلاب بناخدهم على الفرازة وفق رأي اللجان الطبية التي تنفذ المعايير المطلوبة".
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