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برلمان

برلمانية عن بيان الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية: غير راضية عن أدائه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
عبرت النائبة أمنة نصير، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب،عن إستيائها للموقف الصامت للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي خاصة بعد توطيد العلاقات وتطبيعها بين الإمارات وإسرائيل الذي تم تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية

وطالبت"نصير"في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الجامعة العربية بسرعة التحرك نحو توحيد الصف العربي والبحث في سبل وأليات التعامل بهذه القضية، وذلك لإرجاع دولة فلسطين بإعتبارها دولة مستقلة مؤمنة الحدود.

وتابعت قائلة: مش مستوعبة ايه حالة الصمت والضعف اللي بتشهدها الجامعة فأخر تحرك لها منذ غزو العراق 2002"، لافتة إلي كونها غير راضية عن ذلك الأداء وتخليه عن مقوماته.

كما أوضحت عضو مجلس النواب،أنه طالما طغي إتجاه التطبيع وهو واضح وقديم قدم القضية ذاتها، فلابد من التعامل مع إسرائيل بمبدأ المصلحة والمقابل أي أخذ الثمن لما تقدمه الدول العربية لها من خيرات وتبادل إقتصادي مشترك قائلة: مفيش حاجة ليهم مجانا "، فضلا عن الغاية الأساسية وهي إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين ولتكون عاصمتها القدس الشرقية. 

جاء ذلك بعد أن قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس ، إن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعى لأجلها كل الدول العربية دون استثناء"
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