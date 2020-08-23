على متنها 7 آلاف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 65 رحلة جوية على مدار اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد ، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكبا، قادمين من عدة دول عربية وأجنبية، وسط كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة ، مغادرة ووصول حوالي 14 الف راكب علي متن 127 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



