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أخبار البلد

على متنها 7 آلاف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 65 رحلة جوية على مدار اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:02 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد ، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكبا، قادمين من عدة دول عربية وأجنبية، وسط كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة ، مغادرة ووصول حوالي 14 الف راكب علي متن 127  رحلة جوية  ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة. 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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