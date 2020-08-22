اللجنة المنظمة لدوري الصم تراجع الإجراءات الاحترازية قبل استكمال المنافسات غدا

عقدت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب الصم، إجتماعًا فنيًا لمراجعة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة قبل استئناف منافسات دوري الصم بداية من استكمال منافسات المجموعة الرابعة وحتي إقامة الأدوار النهائية للبطولة، تنفيذا لضوابط عودة نشاط كرة القدم، التي وضعتها وزاره الشباب والرياضة، بعد توقفت الأنشطة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.





وتقام غدًا منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة حيث يلتقي منتخب البحيرة مع منتخب الغربية ويلتقي منتخب مطروح مع منتخب المنوفية، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية ويلتقي منتخب المنوفية مع منتخب الغربية والمقرر إقامتها يوم السبت.





جدير بالذكر أن دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، يتم تنفيذه من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، وسيتم استكماله خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.





ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح.