بعد بيان الجامعة العربية.. برلمانية تطالب بإطلاق معاهدات لتوحيد الصف العربي

أشادت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بالبيان الذي أصدره الدكتور أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بشأن إبراز دور الجامعة في القضية الفلسطينية والتأكيد علي تحقيق الإستقلال والسلام الكامل لها.





وأشارت "رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن، إعلان التطبيع والسلام بين دولة الإمارت وإسرائيل ، أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض ، مما جعل الأولي تقع في دائرة الشك وأصبح علي ذلك الحدث علامات إستفهام.





ونوه إلي أنه من المفترض المغزي من هذه العلاقة منح السلام وإنهاء إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.





كما طالبت عضو مجلس النواب، الجامعة العربية بعمل معاهدات تسهم في توحيد الصف العربي قائلة: العرب لازم يركزوا علي المصلحة العامة وانشغالهم بمصلحتهم الشخصيةهو سبب التفرقة والأزمات "





وتابعت، أن مصر هي أولي الدول العربية المتضامنة مع قضية فلسطين منذ نشأة القضية وزادت تلك الجهود بالفترة الحالية من قبل الرئيس السيسي وتبينه القضايا العربية الشائكة، فضلا عن الدعم العسكري والمادي الذي تقدمه الدولة بالأزمات الطارئة.





جاء ذلك بعد أن قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس إن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو إليها وتسعى لأجلها كل الدول العربية دون استثناء"