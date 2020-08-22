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توك شو

باكيا على الهواء.. مريض سمنة مفرطة يشكر الرئيس بعد الاستجابة له.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:10 م
محمود سمير
محمود سمير
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محمد حليم قنديل

قال محمود سمير مريض بالسمنة المفرطة وجه الرئيس السيسي بعلاجه, إنه يشعر بالسعادة الغامرة بسبب اهتمام الدولة له وعلاجه علي نفقة الدولة بأمر من الرئيس السيسي.

وأضاف محمود سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية, أن الجميع يتعامل معه داخل المستشفى باهتمام واحترام كبير جدا.

وتابع: تم عمل جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة له, مشيرا إلى أنه لم يتوقع كل هذا الأمر.

وأوضح محمود سمير, قائلا "ربنا يخليلنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد؛ عشان اهتموا بحالتي الصحية".

وبكى المريض محمود سمير قائلا: " يارب كل اللي يوقف جمب حد ويساعده ربنا يخليه ويكفيه كل شر".

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