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أخبار العالم

تيك توك تعتزم الطعن على إجراءات إدارة ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:09 م
تيك توك تعتزم الطعن
تيك توك تعتزم الطعن على إجراءات إدارة ترامب لحظر التطبيق
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قسم الخارجي
أعلنت شركة تيك توك عزمها الطعن على إجراءات الإدارة الأمريكية ضده، بعد قرار من الرئيس دونالد ترامب يسعى لحظر التطبيق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقالت شركة "تيك توك" TikTok إنه ليس لديها خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي، موضحة أنه قد يأتي في أقرب وقت خلال الأسبوع القادم.

وذكرت تيك توك أن الإدارة الأمريكية لم تهتم بالحقائق وحاولت  إدخال نفسها في المفاوضات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى افتقار الإجراءات القانونية الواجبة.

وترى إِدارة ترامب أن علاقة تيك توك بالصين قد تسفر عن نقل بيانات المواطنين الأمريكيين إلى السلطات الصينية، بينما يرفض تطبيق الفيديوهات القصيرة تلك الادعاءات.

كان ترامب منح  شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت الأمريكية.
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