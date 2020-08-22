أحد نجوم ريال مدريد يقترب من الرحيل عن الفريق

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عمر سلامة يقترب أحد نجوم نادي ريال مدريد من الرحيل عن صفوف فريقه، الصيف الحالي، في ظل اهتمام قوي من باريس سان جيرمان وتشيلسي، بحسب ما كشف عنه تقرير صحفي.

النادي المدريدي عاش تحت قيادة المدير الفني زيدان أيامًا رائعة أغلب فترات الموسم الرياضي الماضي، بعد التتويج بالليجا ، لكن في الوقت نفسه، يعاني عدد كبير من اللاعبين من عدم المشاركة بصفة منتظمة، بل يجلس بعضهم أوقاتًا طويلة على مقاعد البدلاء دون الحصول على أي فرصة، خاصة أن المدرب الفرنسي يعتمد على عدد محدد فقط من نجوم الصف الأول.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، ينوي باريس سان جيرمان الدخول في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد من أجل ضم سيرجيو ريجيلون، الذي انتهت إعارته في إشبيلية، وسط اهتمام تشيلسي.