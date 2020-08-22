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أخبار البلد

خبير: أوروبا سوق رائجة للثوم المصري المحقون.. تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:13 م
الثوم
الثوم
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شيماء مجدي
قال حاتم الليثى الخبير الزراعى إنه نجح فى إنشاء أول مصنع فى مصر لإنتاج الثوم المقشر والمحقون بالنيتروجين، وأن أمريكا وأوروبا أسواق رائجة للمنتج المصري. 

وقال الليثى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه قام بدراسة السوق المصرى جيدا واختار تصدير الثوم بعد عمل قيمة مضافة للمنتج، حيث يقوم بتصديره فى عبوات بلاستيك محقون بالنيتروجين ، الى جانب أكياس بلاستيكية منزوعة الهواء ويتم تصدير كامل الإنتاج للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية . 

وأوضح الليثى ، أن مراحل تجهيز الثوم تبدأ بالتقشير والغسيل والفرز والتجفيف ثم التعبئة وحقن النيتروجين أو سحب الهواء ثم التعبئة والتصدير ، لافتا الى تكلفة خط الأنتاج 2مليون جنيه وطاقة المصنع تبلغ 3 آلاف طن سنويا . 


https://www.youtube.com/watch?v=OzmaPQblHoc
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