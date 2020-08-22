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كارثة بيئية .. مخلفات طبية وقفازات وكمامات ملقاة في البحر

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:12 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مجدى العلواني، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إنه تم رصد مخلفات طبية من قفازات وكمامات، فى البحر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة البحرية فى البلاد.

 وأشار إلى الجامعة تطرح بعض المبادرات لجعل الشواطئ خالية من المواد البلاستيكية والأشياء الجديدة التى ظهرت مع وباء كورونا.

وأضاف "علوانى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه المخلفات التى تم رصدها فى البحر لم تلق فيه بشكل مباشر ، ولكنها ألقت على الأرض ونقلت بعامل الرياح إلى البحر ، وتابع:"بسبب إلقاء المواطنين هذه المخلفات فى أمكان غير مخصصة لها".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من إلقاء القفزات والكمامات فى البحار والمحيطات نظرًا للتأثيرات السلبية على الحياة البحرية بها.
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