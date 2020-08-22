أجواء ساخنة فى دمياط بين مشجعى الأهلى والزمالك.. شاهد





ازدحمت المقاهى والكافيهات بعدد كبير من الشباب مشجعى الفريق كلا لتشجعيع فريق وتبادلو العبارات التنافسية فيما بينهم منذ بدء المباراه كنوع من التنافس والحماس كلا لفريقة .





كانت اكثر المدن ازدحاما اليوم بالشباب راس البر ودمياط الجديدة ومدينه دمياط ، حيث ازدحمت الكافيهات الشهيره بهم بعدد كبير من الشباب حيث يرتدى كلا منهم تيشيرات خاصة بفريقة المفضل وأثناء المباراه وقعت بعد المشاحنات بين مشجعى الفريقين خاصة قبل نهاية الشوط الثانى .





وهتف الشباب تشجعيا للفريقين واللاعبين وكان هناك تواجد امنى مكثف في محيط الكافيهات ومناطق تجمع الشباب وقامت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بتطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعه للوقايه من فيروس كورونا والخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات الطبية للمواطنين بالمقاهى والكافيهات

شهدت مقاهى وكافيهات محافظة دمياط احواء ساخنه بين مشجعى فريقي الاهلى والزمالك أثناء مباراة اليوم، والتى شهدت تجمعا كبيرا من قبل مشجعى الفريقين.