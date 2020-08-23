تسليم كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 23/8/2020 ، عملية تسليم كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد غي الدور الاول .





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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب أن يقوم الطلاب بإعادة تسليم هذه الكراسات مرة أخرى بعد الإجابة عليها ، يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الاحد 23 أغسطس 2020 ، امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب "علمي علوم ، وعلمي رياضة ، و ادبي".





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