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تعليم

تسليم كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:03 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 23/8/2020 ، عملية تسليم كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد غي الدور الاول .

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب أن يقوم الطلاب بإعادة تسليم هذه الكراسات مرة أخرى بعد الإجابة عليها ، يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الاحد 23 أغسطس 2020 ،  امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب "علمي علوم ، وعلمي رياضة ، و ادبي".

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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتان ، حيث يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرا.

وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التربية والتعليم ، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

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وقال حجازي أن هناك تعليمات توصي بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة، بينما يبلغ عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.
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