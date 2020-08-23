تسليم كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 23/8/2020 ، عملية تسليم كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد غي الدور الاول .
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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب أن يقوم الطلاب بإعادة تسليم هذه الكراسات مرة أخرى بعد الإجابة عليها ، يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الاحد 23 أغسطس 2020 ، امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب "علمي علوم ، وعلمي رياضة ، و ادبي".
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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتان ، حيث يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرا.
وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التربية والتعليم ، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.
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وقال حجازي أن هناك تعليمات توصي بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.