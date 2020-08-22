الداخلية اليوم.. ضبط قضايا ضرائب وأموال عامة تجاوزت 1.2 مليار جنيه.. القبض على المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة أمنية في الجيزة

الداخلية فى يوم:
ضبط قضايا ضرائب وأموال عامة" تجاوزت 1.2 مليار جنيه
القبض على المتهم بقتل صديقه في السويس بسبب خلافات شخصية
الزعيم شروق.. تفاصيل القبض على عصابة الاستروكس فى الإسماعيلية
ضبط سيدة مغربية متهمة بتعذيب طفلة في الجيزة
الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة
ضبط 722 هاربًا و6 متهمين بحوزتهم 4 كجم بانجو بأسوان
الداخلية تؤمن إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 3 أيام
استئناف الزيارات في جميع السجون العمومية اليوم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وقطاع الأمن العام، وكافة قطاعات الوزارة لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والجريمة، ومن خلال ذلك التقرير نستعرض أبرز مجهودات الداخلية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 255525 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "41236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 قيادة تحت تأثير مخدر، 6220 موقفا عشوائيا".
وفى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية، تم ضبط 8152 قضية تموينية متنوعة، عبارة عن 139 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 357 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 48195 جنيها، و27 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 458850 لترا لبيعها فى السوق السوداء، و7986 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1905,233 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 291 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 220,901 طن، وكذا ضبط 90 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 93,261 طن.
وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 83324 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57,999,217 جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 1749 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عبارة عن 153 قضية ضرائب عامة، وكشف 424 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 151 قضية فى مجال الجمارك، 9 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 351 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 452 حكم قضائى، 196 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، 5 قضايا فى مجالات (إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1267303577 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وفى قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1455) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهم) إرتكبوا (5) وقائع (سرقة – نشل).
وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (40) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفى قضايا المسطحات المائية تم ضبط (179) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (604) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (108) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، (132) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (58) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (343) لنش سياحى.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتمكنت مباحث فيصل بالسويس من القبض على عاطل المتهم بقتل صديقة بميدان الجامع بحى فيصل بسبب خلافات شخصية بينهما .
وقررت النيابة العامة بالسويس، عرض جثة القتيل علي الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، ومعرفة أسباب الوفاة.
كان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من نقطة مستشفي السويس العام بوصول " محمد . ج . 35 عام " متوفي علي أثر اصابته بطعنات نافذة بالجسد.
وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة فيصل الي موقع الحادث، وتبين أن مرتكب جريمة القتل هو صديق القتيل.
واعترف بارتكابه الجريمة بسبب نشوب خلافات شخصية.
ونجحت مديرية أمن الإسماعيلية، فىضبط عصابة تتاجر بمخدر الاستروكس، تقودها سيدة.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، تفيد باتجار ثلاثة أشخاص في مخدر الاستروكس.
وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط "شروق.م.ا" 23 سنة، عاطلة، وقائدة العصابة، ومقيمة في قسم أول الإسماعيلية، و"محمد.ج.ع"35 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ويعمل سائق، و"السيد.ع.ر" 39 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، حال استقلالهم سيارة أجرة وبحوزتهم كمية من مخدر مخدر الأستروكس تزن حوالي 200 جرام و20 قرص مخدر وسلاح أبيض"مطواة" ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة لبيعها على عملائه المدمنين، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة مغربية متهمة بتعذيب الطفلة أمنية وتشويه جسدها بالحرق والكي، بعد حبس زوجها الضابط المفصول.
وكشفت مصادر أن قوة أمنية من كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث الجيزة، توصلت لمكان اختفاء المتهمة في شقة بمنطقة العمرانية، فتحركت ونجحت في ضبطها، وتم ترحيلها لنيابة كفر الشيخ التي أصدرت قرارا بضبطها وإحضارها.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها أمنية البالغة عشر سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته "مصرية تحمل الجنسية المغربية" لها، حيث تعمل خادمة لديهما؛ ذلك بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهماه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
بينما استجوبت النيابة العامة المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه، وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
بينما سألت النيابة العامة المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتًا مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمان عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقريرًا طبيًّا مبدئيًّا أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.
وانتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.
وكانت تحريات الشرطة أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم، كما أخطرت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و«لجنة حماية الطفل المختصة» بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" ، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" عن ضُبط 241 متهم وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية ، و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .
كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وضبط 11 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2977 حكم قضائى متنوع، وضبط 321 قضية متنوعة أخرى.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1129 قطعة سلاح نارى، أبرزها "120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدس– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها "2 مسدس – 1 فرد محلى – 9طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع"، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة لحالات تعدى على "الأراضى الزراعية ، أملاك الدولة ، الأوقاف ، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 20 مديرية أمن.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 480,478 حكم قضائى، عباره عن "1970 حكم جناية، و163177 حكم حبس، و249339 غرامة، و66001 مخالفة".
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 14 تشكيل عصابى، ضموا 30 متهمًا، إرتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وضبط 54 قضية أحداث، وكشف غموض 48 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة" ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 56 متهمًا.
وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 18 عنصر إجرامى بنطاق أمن (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات 23 قطعة سلاح "13 بندقية آلية - قنبلة يدوية - 3 بنادق خرطوش-4 مسدس - 3 فرد خرطوش" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 5 قضايا مخدرات "اتجار".
فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا بإجمالى 8 متهمين، بمضبوطات بلغت "221 كيلو جراما".
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وواصلت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تزن 4 كجم من نبات البانجو المخدر ، بجانب ضبط 250 جرام من مخدر الحشيش ، وكذا أسلحة نارية غير مرخصة حيث تم التحفظ علي المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.
وفى نفس السياق نجحت الجهود من ضبط 722 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.
وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 90 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 38 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 442 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 148 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كل أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 16/8 حتى 18/8/2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.
وفى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تأمين إزالة (94) حالة تعدى متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب وحدة، وغلق وتشميع (136) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف (203) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط (82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط (90) مخالفة مبانى، وإزالة ورفع (212) مخالفة فورية، وضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (12) واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع (171) مخالفة إشغالات متنوعة، وضبط (35) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.
وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (39) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، وفى مجال الأمن العام: ضبط (11 قضية استئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.
وأعلنت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.
وخصصت الوزارة 118 هاتفا مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء ووفقًا للضوابط التالية:
ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة".
سيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.
ستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل.
التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات.
سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.
تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقًا من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.
فى حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).