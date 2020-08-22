الداخلية اليوم.. ضبط قضايا ضرائب وأموال عامة تجاوزت 1.2 مليار جنيه.. القبض على المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة أمنية في الجيزة

الداخلية فى يوم: ضبط قضايا ضرائب وأموال عامة" تجاوزت 1.2 مليار جنيه القبض على المتهم بقتل صديقه في السويس بسبب خلافات شخصية الزعيم شروق.. تفاصيل القبض على عصابة الاستروكس فى الإسماعيلية ضبط سيدة مغربية متهمة بتعذيب طفلة في الجيزة الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة ضبط 722 هاربًا و6 متهمين بحوزتهم 4 كجم بانجو بأسوان الداخلية تؤمن إزالة 94 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 3 أيام استئناف الزيارات في جميع السجون العمومية اليوم









واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وقطاع الأمن العام، وكافة قطاعات الوزارة لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والجريمة، ومن خلال ذلك التقرير نستعرض أبرز مجهودات الداخلية.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 255525 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "41236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 قيادة تحت تأثير مخدر، 6220 موقفا عشوائيا".





وفى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية، تم ضبط 8152 قضية تموينية متنوعة، عبارة عن 139 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 357 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 48195 جنيها، و27 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 458850 لترا لبيعها فى السوق السوداء، و7986 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1905,233 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 291 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 220,901 طن، وكذا ضبط 90 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 93,261 طن.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 83324 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57,999,217 جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 1749 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عبارة عن 153 قضية ضرائب عامة، وكشف 424 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 151 قضية فى مجال الجمارك، 9 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 351 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 452 حكم قضائى، 196 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، 5 قضايا فى مجالات (إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1267303577 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وفى قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1455) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهم) إرتكبوا (5) وقائع (سرقة – نشل).





وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (40) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفى قضايا المسطحات المائية تم ضبط (179) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (604) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (108) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، (132) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (58) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (343) لنش سياحى.





يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.





وتمكنت مباحث فيصل بالسويس من القبض على عاطل المتهم بقتل صديقة بميدان الجامع بحى فيصل بسبب خلافات شخصية بينهما .





وقررت النيابة العامة بالسويس، عرض جثة القتيل علي الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، ومعرفة أسباب الوفاة.





كان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من نقطة مستشفي السويس العام بوصول " محمد . ج . 35 عام " متوفي علي أثر اصابته بطعنات نافذة بالجسد.





وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة فيصل الي موقع الحادث، وتبين أن مرتكب جريمة القتل هو صديق القتيل.





واعترف بارتكابه الجريمة بسبب نشوب خلافات شخصية.



