الشباب الأمريكي يدير ظهره لـ ترامب وبايدن.. الرئيس يخسر الناخبين صغار السن لصالح المنافس الديمقراطي.. والعزوف عن التصويت الخيار الأقوى للأجيال الجديدة

الشباب أكثر تأييدًا لبايدن نكاية في ترامب

الناخبين الصغار هم الشريحة الأكبر في كتلة العازفين عن التصويت

حضور باهت لشباب الحزب الديمقراطي في مؤتمر ترشيح بايدن





كشفت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام أمريكية هذا الشهر أن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونائب الرئيس السابق جو بايدن يتقدم على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتفضيلات التصويت لدى الناخبين الشباب.









وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الاستطلاعات أظهرت تقدم بايدن على ترامب بفارق 25 نقطة لدى شريحة الشباب بين 18 و29 عامًا، وبفارق 24 نقطة عند توسيع الشريحة لتشمل الناخبين الشباب بين 18 و34 عامًا.





وأضافت القناة أن مراجعة استطلاعات الرأي خلال الشهور الماضية تكشف أن موقف بايدن بين الناخبين الشباب قد تحسن كثيرًا عما كان خلال شهور الربيع، ففي أبريل الماضي لم يكن بايدن متقدمًا على ترامب لدى شرية الناخبين تحت 35 عامًا سوى بفارق 14 نقطة.





وأوضحت القناة أن هذا الميل المتزايد لدى الناخبين الشباب للتصويت لصالح بايدن هو العامل الأساسي في زيادة الفارق الذي يتقدم به بايدن على ترامب على مستوى الناخبين من جميع الأعمار، من 6 نقاط في بداية الربيع إلى 9 نقاط اليوم.





لكن نفس الاستطلاعات تكشف أن ميل الناخبين الشباب للتصويت لصالح بايدن في المطلق أقل بكثير من ميلهم للتصويت له تجنبًا للتصويت لصالح ترامب، فعند حساب التفضيل الصافي يظهر أن بايدن لا يتقدم على ترامب سوى بفارق 4 نقاط، ما يعني أن بايدن لم يكن الخيار المفضل لدى الشباب في المطلق وإنما نتيجة عزوف الناخبين الشباب عن التصويت لترامب.





لكن بغض النظر عن التفضيل الصافي والتفضيل المقارن، يظل السؤال: ما مدى حماس الناخبين الشباب للإقبال على التصويت في الانتخابات أصلًا؟





وتابعت القناة أنه لم يكن مفاجئًا أن تكون النسبة الأكبر من العازفين عن التصويت أو غير المتاكدين من نيتهم الذهاب إلى التصويت هم من الناخبين الشباب، وفق ما تظهر استطلاعات الرأي، فالمنافسة الرئاسية تجري هذه المرة بين مرشحين لا يحظى أي منهما بتأييد كبير في أوساط الشباب في المطلق.





وووفقا لما تقدم؛ فإن رهان "بايدن" على تأييد الناخبين الشباب له أكثر من ترامب لا يبدو رهانًا حكيمًا، فبايدن إذ ذاك يراهن على استقطاب كتلة تبدي شريحة كبيرة منها عزوفًا عن التصويت، أو ميلًا للتصويت لصالح بايدن، لا كتفضيل له في المطلق وإنما نكاية في منافسه ترامب، وهو ما لا يضمن بدوره إقبال الشباب من هذه الفئة الأخيرة على الذهاب لمراكز الاقتراع في اليوم المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.





وقالت صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الأمريكية أن بايدن لا يجب أن يخشى خسارة أصوات الشباب لصالح ترامب، وإنما يجب أن يخشى خسارة أصواتهم لعزوفهم عن التصويت.





ونقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسي الديمقراطي المنسحب بيتي بوتيدجدج قوله "المسألة بالنسبة لنا هي ضمان إقناع جيل لا يرغب في التصويت أصلًا بالذهاب لمراكز الاقتراع والإدلاء بصوته".





وأضاف بوتيدجدج "بايدن يفوز بأغلبية ساحقة بين الناخبين الأصغر سنًا، لكن الشيء المهم هو التأكد من أن هؤلاء يعتبرون التصويت أمرًا مجديًا".





وأوضحت الصحيفة أن من الأمور ذات الدلالة في هذا الصدد أن حضور الشباب في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الثلاثاء الماضي، والذي أعلن رسميًا ترشيح الحزب لبايدن في المنافسة الرئاسية، كان حضورًا ضئيلًا وباهتًا بالمقارنة مع أعضاء الحزب الأكبر سنًا والأكثر حماسة للتصويت لصالح بايدن.





وفسرت الصحيفة ذلك بأن الأعضاء الشباب بالحزب الديمقراطي محسوبون في أغلبهم على التيار التقدمي الذي يتزعمه عضو مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز، وعلى الرغم من أن الأخير أكبر سنًا من بايدن بفارق عام، فإن شباب الحزب كانوا يتمنون أن يكون هو مرشح الحزب وليس بايدن.





وتابعت الصحيفة أن بايدن غالبًا ما يكون بعيدًا عن الاتجاه التقدمي القوي السائد بين الديمقراطيين الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوبه ونهجه في السياسة وخبراته الشخصية مستمدة من عالم مختلف تمامًا عن ذلك الذي نشأ فيه الناخبون في العشرينات وأوائل الثلاثينيات من العمر.





وختمت الصحيفة بالقول إن هذه الانتخابات لا تتعلق بإقناع الشباب بأن دونالد ترامب لا ينبغي أن يكون رئيسا، فهم مقتنعون بذلك بالفعل. وإنما يتعلق الأمر بإقناع الشباب بالتوجه للتصويت أصلًا، وأن جو بايدن هو الشخص الذي يجب أن يصوتوا له.